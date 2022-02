La première chose que je le suis dit en voyant le jeu manette en mains, c'est "wouah, bordel, c'est beau". Le jeu est juste sublime, je joue sur Series X. Les textures des vêtements sont hyper classe. Les expressions faciales, des divers protagonistes du jeu sont elles aussi exemplaires. C'est simple, pour la faire court, le jeu est sublime. Comme souvent, sur cette génération, les effets de lumière font toute la différence.Pour ce qui est de la maniabilité, le jeu, nous propose toute une combinaison de touches et je vous avoue qu'entre Sea of Thieves et Rainbow Six Extraction, je me suis emmêlé les pinceaux. Alors, que le jeu est vraiment simple à prendre en main. Une touche pour se soigner "A" (à condition d'avoir des pansements sur soi, ou alors il faudra les fabriquer avec du miel et de la camomille.). D'ailleurs, le kraft est un élément essentiel pour votre survie, car oui, c'est la jungle dehors. Une touche pour frapper et contrée les attaques (en l'occurrence les gâchettes).Les zombies sont partout, avec plusieurs ennemis différents, du simple zombi, aux zombies cracheurs de produits toxiques, en passant par le zombi ultra nerveux avec son arme qui fait bien mal. Le bestiaire est plutôt varié, sans compter sur les ennemis "humains", que ce soit une autre bande ou bien des traîtres, il y a de quoi se fritter avec un paquet de monde.Le jeu nous propose un tableau de compétences divisé, avec les points de combat et les points de parkour. Pour pouvoir avoir des points, il faudra trouver des coffre avec des inhibiteurs. Le menu se compose de la carte, du journal des missions principales, annexes, activités, défis, sites, ensuite vient l'inventaire, ou l'on découvre le visage de notre perso. On peut lui changer les vêtements, des chaussures, au masque anti-poussière. On peut modifier un arme, comme ajouter mod étincelle qui permet d'appliquer un effet électrique sur son arme, c'est relativement efficace. Vient ensuite la fabrication, c'est là que vous passerez le plus de temps, pour concocter des médicaments, des couteaux à jet, des crochets et plus encore. Les fameuses compétences dites plus haut, les objets ramassables et enfin les astuces.La Map, que dire de la Map, elle est énorme, divisée en plusieurs zones plus ou moins grande selon le quartier, pour le moment mon quartier de prédilection, celui où je fais le max de missions annexes, c'est Houndfield. En plus des missions principales, le jeu propose une multitude de missions annexes, défis et objets à collectionner.Le doublage est vraiment sympa, avec des acteurs qui font bien le boulot, c'est assez rare pour être souligné. Rosario Dawson est au casting du jeu et son personnage est vraiment sympa, bien badass. Les musiques sont relativement bonnes et discrètes, les bruitages sont réussis, surtout le son des zombies (avec un casque, ça fait son petit effet).En ce qui concerne la durée de vie, le jeu vous demandera énormément de temps, surtout si vous faites comme moi, une balade dans les différents quartiers du jeu sans rien chercher, juste découvrir les lieux, ou alors des missions annexes ou écouter avec certains PNJ au coin du feu (histoire de recharger sa vie aussi accessoirement).Bref, le jeu vous tiendra des heures et des heures pour peu que l'univers vous accroche. Le jeu à aussi un mode coopératif, mais pas encore testé, impossible de me connecter.Sur ce, je retourne défoncer du zombi, avec peut-être un petit live demain soir, pour vous faire découvrir les premières heures du jeu.