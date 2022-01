Shadow Warrior 3 trouve Lo Wang et son ancien employeur devenu ennemi juré devenu acolyte Orochi Zilla se lançant dans une mission improbable pour reprendre un ancien dragon qu'ils ont involontairement libéré de sa prison éternelle. Armé d'un mélange punitif de lames et de balles, Lo Wang doit traverser des parties inexplorées du monde pour traquer la bête noire et repousser l'apocalypse une fois de plus. Tout ce qu'il faudra, c'est le masque d'un dieu mort, un œuf de dragon, une touche de magie et suffisamment de puissance de feu pour démolir les Shadowlands envahissants.

La suite de Shadow Warrior se date enfin et il ne faudra pas attendre longtemps pour mettre les mains sur la suite des aventures du jeu des développeurs de chez Flying Wild HogLe jeu sera disponible le 1er Mars, sur PC, PS4 et One.