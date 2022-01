10TH - À COUPER LE SOUFFLE





Také, Umeko et Macchan sont trois camarades de classe qui s’entendent très bien. Také et Umeko sont également amis d’enfance et il étaient tous les deux amoureux de Macchan. Cependant, les sentiments d’Umeko évoluent et elle fait une déclaration d’amour à Také ! La relation entre les deux amis change peu à peu…



SCENARIO : YUKI INARI

DESSIN : YUKI INARI

TRADUCTEUR : MISATO RAILLARD



BUCKET LIST OF THE DEAD TOME 4





Après avoir réussi à surmonter la relation abusive qui le maintenait sous le joug de son ancien supérieur hiérarchique, Akira se remet en route vers le village de ses parents.

Mais le trajet n’est pas de tout repos, peuplé de zombies et semé de nouvelles missions à accomplir ! Sushis, sources chaudes, maison dans les arbres… Les occasions de s’émerveiller ne manquent pas pour Akira et ses compagnons, qui profitent à fond de leur voyage, tout en gardant un oeil sur les zombies !





SCENARIO : HARO ASO

DESSIN : KOTARO TAKATA

TRADUCTEUR : SOPHIE LUCAS

SEXY COSPLAY DOLL TOME 7





« Gojô et Marine, est-ce que vous sortez ensemble ?! »

Comment Gojô et Marine vont-ils réagir à l’intervention de Nowa ?!

En tout cas, ils n’auront pas trop le temps de gamberger : le festival culturel du lycée approche à grands pas ! Marine trépigne à l’idée de participer au concours de beauté du deuxième jour : ce sera pour elle l’occasion de se cosplayer à l’école ! Sans compter que, cette fois encore, c’est une grande première qui l’attend !



SCENARIO : SHINICHI FUKUDA

DESSIN : SHINICHI FUKUDA

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR



TÔGEN ANKI - LA LÉGENDE DU SANG MAUDIT TOME 1





Une légende raconte qu’un enfant extrêmement fort serait né d’une pêche et baptisé Momotarô. Lorsqu’il devint assez grand et puissant, ce valeureux guerrier aurait chassé les Oni qui pillaient les villages.

Ce héros n’est pas une légende… Tout comme les Oni…

Leurs descendants sont encore parmi nous et la bataille opposant le clan Momotarô au clan des Oni fait rage !



Shiki est un jeune garçon au sang chaud. Alors qu’il vient de se faire renvoyer de l’école, il prend conscience qu’il possède du sang de Oni. Le clan Momotarô le cherche et veut l’éliminer. La quête de liberté de Shiki et des autres Oni commence !



SCENARIO : YURA URUSHIBARA

DESSIN : YURA URUSHIBARA

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR



TÔGEN ANKI - LA LÉGENDE DU SANG MAUDIT TOME 2





Une légende raconte qu’un enfant extrêmement fort serait né d’une pêche et baptisé Momotarô. Lorsqu’il devint assez grand et puissant, ce valeureux guerrier aurait chassé les Oni qui pillaient les villages.

Ce héros n’est pas une légende… Tout comme les Oni…

Leurs descendants sont encore parmi nous et la bataille opposant le clan Momotarô au clan des Oni fait rage !



Fraîchement débarqué à l’Académie Rakshasa, Shiki va déjà devoir participer à une épreuve que leur a concoctée Mudano. Dès le top départ, il s’élance dans la forêt avec ses deux coéquipiers afin d’échapper à leur professeur. Mais, très vite, Byôbugaura perd le contrôle de son sang d’Oni, et le jeu tourne à la catastrophe !!



SCENARIO : YURA URUSHIBARA

DESSIN : YURA URUSHIBARA

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR



YUYU HAKUSHO STAR EDITION TOME 3





La mission actuelle de Yûsuke, le détective du Monde des esprits, consiste à protéger la technique secrète de Genkai des griffes d’un démon.

Aux côtés de Kuwabara, Yûsuke affronte des ennemis puissants. Mais derrière quel concurrent le démon qui les menace se dissimule-t-il !?

Dans le but d’envahir le monde des humains, les quatre démons Shiseijus ont envoyé des insectes démoniaques qui possèdent les hommes impurs et les transforment en zombies.

Arrivés à la cité démoniaque, Yûsuke et Kuwabara sont rejoints par Kurama et Hiei. On dirait qu’une nouvelle bataille acharnée va avoir lieu !!



SCENARIO : YOSHIHIRO TOGASHI

DESSIN : YOSHIHIRO TOGASHI

TRADUCTEUR : SÉBASTIEN GESELL



BORUTO - NARUTO NEXT GENERATIONS - TOME 13





Lors du combat contre Kashin Koji, Isshiki Ôtsutsuki apparaît enfin sous sa véritable apparence. Pour graver à nouveau un kâma sur Kawaki, et réaliser sa résurrection, Isshiki attaque Konoha !! Mais Naruto et Sasuke sont là pour l’accueillir…



SCENARIO : UKYO KODACHI

DESSIN : MIKIO IKEMOTO & MASASHI KISHIMOTO

TRADUCTEUR : MISATO RAILLARD



COMME LES AUTRES TOME 4





« Je crois que c’est la première fois que je la vois mentir. »

Ibuki et Tsubaki se rendent ensemble à l’association de la langue des signes. Ibuki raccompagne Tsubaki chez elle. Il y a soudain un rapprochement entre eux.

C’est alors que Shiori, la petite soeur d’une amie que Tsubaki a rencontrée lors de son hospitalisation, fait irruption. Ibuki a l’impression que Tsubaki a une attitude étrange avec Shiori…





SCENARIO : NOJIN YUKI

DESSIN : NOJIN YUKI

TRADUCTEUR : MISATO RAILLARD

GINTAMA TOME 71





Utsuro compte utiliser l’Altana sur Terre pour le faire entrer en collision avec le rayon du canon destructeur de l’armée de libération. S’il y parvient, non seulement la Terre disparaîtra, mais tout ce qui se trouve autour disparaîtra également. De leur côté, les membres du Kiheitai font preuve d’un immense courage en risquant leur vie pour arrêter le canon de l’armée de libération…



SCENARIO : HIDEAKI SORACHI

DESSIN : HIDEAKI SORACHI

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL



GLEIPNIR TOME 10





Shûichi a retrouvé ses souvenirs et il s’est rappelé qu’il comptait arrêter Kaito pour l’empêcher de commettre davantage de méfaits. Bien décidé à l’affronter une nouvelle fois, le jeune homme se demande comment il pourra le vaincre alors que des êtres chers à ses yeux disparaissent les uns après les autres dans sa ville qui semble dépeuplée. Pour Shûichi et Claire, l’heure de l’évolution a sonné…



SCENARIO : SUN TAKEDA

DESSIN : SUN TAKEDA

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL



LOVELY FRIEND(ZONE) TOME 1





Alors qu’elle passe son temps à rêver du jour où elle aura enfin un petit ami, Hacchi fait la connaissance de Mizuno, un des beaux gosses du club de foot.

Elle ignore pourquoi, mais ce garçon qu’elle admire tant semble la traiter d’une manière particulière… La jeune fille n’a aucune expérience en amour, et là, entre les espoirs et les doutes, autant dire que c’est le chaos dans sa tête !

Comment son coeur peut-il s’emballer à ce point alors qu’ils sont censés n’être que des amis ?



Un pas après l’autre, la jeune lycéenne va vite découvrir la complexité de l’amour !



SCENARIO : AOI MAMORU

DESSIN : AOI MAMORU

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR



MISSION: YOZAKURA FAMILY TOME 6





Taiyô se lance à la poursuite de Kawashita, un membre de Tanpopo, et s’infiltre dans un hôtel de luxe. Mais un nouvel ennemi l’attend au dernier étage !

Comment Taiyô va-t-il affronter ce monstre doté d’une force surhumaine ? Grâce à la drogue « Feuille de cerisier » qui permet de reproduire la puissance du sang des Yozakura ?!



SCENARIO : HITSUJI GONDAIRA

DESSIN : HITSUJI GONDAIRA

TRADUCTEUR : FRÉDÉRIC MALET



SERAPH OF THE END TOME 22





Alors que Shinoa et ses compagnons se précipitent au secours de Yûichirô, Mikael est en train de perdre la vie et Yûichirô s’abandonne à son chagrin. Que va donc répondre Ashuramaru à Yûichirô qui lui demande de le tuer ? Au même moment, Ferid s’apprête à porter le coup de grâce à Saitô qui est déjà grièvement blessé…!



SCENARIO : TAKAYA KAGAMI

DESSIN : DAISUKE FURUYA & YAMATO YAMAMOTO

TRADUCTEUR : FRÉDÉRIC MALET



SHIRAYUKI AUX CHEVEUX ROUGES TOME 24





Shirayuki a de naissance une belle chevelure de la couleur d’une pomme rouge. Mais cette couleur rare plaît au prince Raji, connu pour sa nature mauvaise. Shirayuki décide donc de quitter le pays !! Dans une forêt du pays voisin, un garçon nommé Zen lui vient en aide, mais… qui est-il donc ? Ce volume contient aussi une romance estivale en un épisode, Un mois d’août aux couleurs des quatre saisons.



SCENARIO : SORATA AKIDUKI

DESSIN : SORATA AKIDUKI

TRADUCTEUR : PASCALE SIMON





SKY-HIGH SURVIVAL NEXT LEVEL TOME 5







SCENARIO : TSUINA MIURA

DESSIN : TAKAHIRO OBA

TRADUCTEUR : THIBAUD DESBIEF



