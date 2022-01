Nous vous présentons les Aventures et les Mystères, des événements narratifs pensés pour agrémenter les Saisons avec du contenu scénarisé dans lequel vous pourrez plonger tout en profitant des nouvelles fonctionnalités habituelles que vous réservent les mises à jour saisonnières. Les Aventures sont des événements limités dans le temps, qui débarqueront environ tous les mois et dureront de deux à trois semaines. Chacune d’entre elles contera un chapitre d’une histoire à plus long cours. Des cinématiques viendront poser le contexte et une Aventure finale conclura chaque arc narratif. Notre première Aventure, « Shrouded Islands », est prévue pour le 17 février.

Les Mystères seront disponibles en même temps que les Aventures mais dureront plus longtemps. La communauté devra résoudre des énigmes en utilisant des indices situés dans le jeu et en dehors pour faire avancer l’histoire. Elles participeront à rendre le monde de Sea of Thieves plus riche que jamais. Si ces Mystères seront divers et variés, nous pouvons déjà vous dire que dans le premier, il s’agira d’élucider une affaire de meurtre…

Une arrivée fortuite



Les Saisons continueront à vous proposer du nouveau contenu et des fonctionnalités inédites, des récompenses saisonnières, des objets originaux dans le Pirate Emporium ainsi que le Plunder Pass, une manière facultative d’améliorer les récompenses que vous recevrez lors de votre ascension vers le niveau 100. La Saison Six commencera en mars, vous pourrez notamment y découvrir une nouvelle expérience riche en combats et en exploration : les Forts Maritimes.



Six d’entre eux apparaîtront dans le monde, aspirés depuis la Mer des Damnés et protégés par des patrouilles de fantômes. Vous devrez affronter ces derniers et trouver des clés pour explorer un fort, venir à bout de ses soldats les plus résistants et finalement empocher le trésor. Ces forts ont un rapport avec l’histoire que nous conterons dans les premières Aventures, restez connectés pour en savoir plus sur ces nouveaux lieux.



Pour la deuxième moitié de la Saison Six, nous allons concrétiser une demande de longue date de la communauté en ajoutant du nouveau contenu pour les Légendes ! Un nouveau Voyage inédit et réservé aux Légendes rempli de défis qui changeront à chaque fois que vous mettrez les voiles est au programme. Nous ne voulons pas trop en dire pour le moment, mais attendez-vous à découvrir de nouveaux endroits et à partir à la recherche de trésors avec des cartes spéciales…

L’adieu aux armes



En plus de ce contenu inédit, l’équipe travaille pour implémenter plus de contenu selon vos retours. Nous déployons autant de ressources que possible pour améliorer ce qui compte le plus pour vous. Cependant, pour que le mode Aventure soit le meilleur possible, nous devons prendre des décisions difficiles. Voilà pourquoi, après de longues décisions en interne, nous avons fait le choix de fermer le mode Arène de Sea of Thieves dans les mois qui viennent.



Les ambitions de Sea of Thieves sont de plus en plus grandes, il était donc difficile de s’assurer de la qualité des modes Aventure et Arène simultanément, tout en corrigeant les différents bugs. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli avec le mode Arène, mais en définitive, celui-ci n’a pas rencontré le succès que nous espérions. Un mode compétitif à l’audience limitée ne correspond pas à ce que nous envisageons pour l’avenir de Sea of Thieves. Nous tenons à remercier de tout notre cœur les communautés du mode Arène pour leur créativité et leur passion pendant ces presque trois ans.

Les nouveautés pour le jeu Sea of Thieves se dévoile pour cette année. Mais avant de commencer avec les bonnes nouvelles, Rare fermera le mode Arène du jeu.