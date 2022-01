En 2021, la Xbox Series S a représenté un peu plus de 50% des ventes de Xbox Series.

Les Xbox Series ont représenté 26% des ventes de consoles Next-Gen.

Hello ! Bon, je jette le pavé dans la mare, vu que personne ne l'a fait jusque-là. J'ai vu les chiffres de vente en Espagne des Xbox Series et des PS5. Globalement on est à 100.000 Xbox Series contre 300.000 PS5. Etonnant... Mais quelle est la situation en France, le pays du fromage et de Louis Vuitton du coup ?Si on se base sur les chiffres d'Oscar Lemaire et son excellent site Ludostrie, on apprend que :Un rapide calcul permet de voir queJe savais qu'il y avait un écart, mais je l'imaginais plus proche d'un ratio du type 40/60 (en faveur de la PS5) et avec environ 10 à 20% maximum de Series S (et dire qu'on m'a souvent dit qu'elle ne se vendait pas et restait dans les rayons des supermarchés, mais visiblement, ce n'est pas le cas) !Aussi, selon les données d'Oscar Lemaire, ben sur 1an+2mois de commercialisation, la PS5 se serait moins vendue que la PS4 en France, et la Xbox Series se serait moins vendue que la Xbox One toujours en France... PAs de beaucoup, certes, mais c'est loin de ce que j'ai entendu durant les discours officiels des 2 marques (cela dit, ça serait au moins cohérent avec la pénurie de composants).Qui croire ? Est-ce que ces chiffres sont fiables (normalement oui, Oscar Lemaire est la personne la plus fiable en France pour donner des chiffres - y compris sur le nombre de pièces disponible pour des éditions collector) ? Vous en pensez quoi vous ? Ca a chamboulé ma vision de ces ruptures de stocks personnellement, je me pose des questions (consoles XSX réservées au marché américain ?).