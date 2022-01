Espagne (2021) : face à la pénurie de composants, la Switch garde la première place

Avec les données requises qui vont avec, le site GameReactor a pu faire le bilan espagnol de l'année 2021 avec sans surprise une Switch clairement dominante. « Sans surprise » car on sait que la principale problématique dans ce pays comme le reste du monde reste la pénurie de composants qui empêche la « New Gen » de décoller autant que souhaité, objet de frustration pour Sony tant on parle d'un pays clairement attaché à la marque PlayStation (il suffit de voir le total de la PS4).Notons tout de même que, là encore comme un peu partout, la gamme Xbox Series garde du retard face à sa concurrente mais attire bien plus de monde que la Xbox One en son temps.On vous laisse également avec un top dont la valeur est très relative :- Pas de données numériques- Les effets du Game Pass- Uniquement des jeux sortis en 20211): 537.0002): 228.0003): 187.0004): 90.0005): 60.0006): 59.0007): 59.0008): 58.0009): 57.50010): 55.00011): 46.00012): 37.00013): 33.00014): 31.50015): 29.00016): 22.00017): 20.00018): 17.000Les « flops » (5000 ou moins) :: 3.500: 1.500: moins de 5.000: moins de 5.000