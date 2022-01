Selon Vgchartz et ses chiffres arrêtés au mois de Decembre 2021 (soit apres 14 mois de commercialisation), la PS5 combinant la version Digital a 400 euros et la version Standard a 500 euros se serait vendue a 17,85 Millions d'exemplaires et les Xbox Series combinant la Serie S a 250 euros et la Serie X a 500 euros, se seraient vendues a 11,82 Millions d'exemplaires.La PS5 se serait donc vendu a 330 000 unités de plus que la PS4 a la meme periode et les deux models de Xbox Series a 1 520 000 de plus que la Xbox One.