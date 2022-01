Le CSA s'apprête à signer, la nouvelle chronologie des médias demain et voici la nouvelle chronologie pour les films qui sortent au cinéma.Les nouveaux délais pour les films :-6 mois après la sortie cinéma pour Canal+-15 mois après pour Netflix-17 mois après pour Prime Video et Disney+-22 mois pour TF1, M6 et France TVC'est pas encore foufou, mais c'est mieux que rien.