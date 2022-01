Le monde de "DEATH STRANDING", créé par le créateur de jeux de renommée mondiale Hideo Kojima, est maintenant arrivé dans Atmoph Window 2 ! Un monde que vous n'avez encore jamais vu, la beauté pure de la nature et la splendeur des bâtiments, qui s'étend sur un vaste monde ouvert, le tout méticuleusement rendu en CG.











Pour les fans hardcore de Death Stranding, voici que Atmoph et Kojima Prod annonce un Atmoph Window2 | Death Stranding Edition (ça fait 3 mois que ça a été annoncée)Le cadre Bridges et le Pass Edition.Pour le prix, attention, ça fait mal, environ 1500€ pour la totale. Ou alors, le cadre pour 100€ et l'édition Pass à 50€