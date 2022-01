Après un troisième volet aux critiques mitigés, Shenmue s'essaie à l'animé, avec pour titre Shenmue the Animation.Plus d'infos dans la source !

La série animée de 13 épisodes suivra le protagoniste Ryo Hazuki dans son voyage pour devenir l'artiste martial ultime et venger la mort de son père, visant à capturer la même essence de mystère et d'arts martiaux passionnants que le jeu vidéo original sorti en décembre 1999.

