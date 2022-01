Similaire à mon article sur, voici une compilation de trailers de jeux sortant exclusivement sur PS5 (et PS4 pour certains) en 2022 :- Horizon Forbidden West (18 février 2022)- Sifu (8 février 2022)- Gran Turismo 7 (4 mars 2022)- God of War Ragnarok (2022)- Ghost Wire Tokyo (printemps 2022)- Stray (2022)- Little Devil Inside (2022)- Uncharted : Legacy of Thieves (28 janvier 2022)- Forspoken (24 mai 2022)*MAJ : Il manquait- Granblue Fantasy : Relink (2022)- The Legend of Heroes : Kuro no Kiseki II ~Crimson Sin~ (automne 2022)- Relayer (24 mars 2022)- Babylon Fall (3 mars 2022)- Salt and Sacrifice (début 2022)- Anno: Mutationem (2022)- Tchia (2022)- Abandoned (2022)- Gungrave G.O.R.E. (2022)- Hyperdimension Neptunia : Sisters vs Sisters (21 avril 2022)Une liste qui me plait pas mal, c'est simple : À part Little Devil Inside et Uncharted, j'attends impatiemment chacun de ces jeux ! 2022 risque d'être bien chargé ^^ !