Même si 2022 ne sera probablement pas aussi riche en jeu vidéo que 2021, Xbox s'accroche en proposant des exclusivitées (console) aux fans de Microsoft !- Shredders (Février 2022)- Tunic (16 mars 2022)- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl (8 décembre 2022)- Redfall (été 2022)- Scorn (octobre 2022)- Starfield (11 novembre 2022)- Replaced (2022)- Sommerville (2022)De mon côté, aucun de ces jeux ne me correspond vraiment. Shredders sera une bonne curiosité à essayer. Tunic sera probablement très sympa. Redfall m'intrigue, mais les mondes ouverts multijoueur ont tendance à vite me lasser. Je ne sais pas si Starfield saura me séduire (j'adore Mass Effect, mais Skyrim et Fallout, j'ai du mal) et je n'ai pas vraiment regardé le calendrier des tiers - j'avoue avoir retenu de l'année 2022 Pokémon Arceus, Horizon Forbidden West et Bayonetta 3 uniquement... Et j'ai décidé de placer mes espoirs dans Ghostwire TokyoEt vous, quel jeu attendez-vous le plus pour votre Xbox Series X|S ?