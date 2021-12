“For 27 years, I dreamt of you. I craved you. I’ve missed you!”

















Fans de Hot Toys et de films d'horreurs, voici une figurine de Pennywise. Pour moi, cette nouvelle version des films, n'est clairement pas à la hauteur du téléfilm que j'ai vu étant enfant. Mais bref, cette figurine est plutôt pas mal.À l'intérieur nous retrouverons :Une sculpture de tête souriante nouvellement développée avec une ressemblance authentique de Bill Skarsgård en tant que Pennywise dans le filmUne sculpture de tête à crocs nouvellement développée révélant des couches de dents pointuesExpression faciale fidèle à un film avec des fissures sur le front et une texture de peau détailléeSculpture de cheveux de couleur orange rougeâtreCorps avec plus de 30 points d'articulationEnviron 12,79" de hauteurOnze pièces de mains interchangeables dans des gants de couleur blanche, dont :Une paire de mains attaquantes en griffeUne paire de mains saisissantesUne paire de poingsUn ballon tenant la main droiteQuatre mains gestuellesChaque tête sculptée est spécialement peinte à la mainCostume:Une chemise à manches bouffantes de couleur blanche et grise comprend un col en dentelle, une enveloppe de poignet en couches, une ceinture attachée avec des effets de vieillissementUne paire de pantalons gris-blanc avec effets vieillisUne paire de bottes de couleur noire et blancheAccessoires:Un ballon de couleur rougeUn Pennywise Jack-in-the-Box (la poupée Pennywise est amovible)Un bateau en papier sculptéUne planche à roulettesUn bras droit coupéBase dynamique de diorama de grille d'égout spécialement conçue avec effet d'eau translucideDate de sortie prévue, bah pour la fin d'année, mais j'y crois pas trop pour 270€.Pour le coup, faut vraiment être fan.