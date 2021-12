Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ et toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Un petit village d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur…

Rien ne va plus ! Nos deux héros vont devoir parcourir le monde et se battre contre l’Empire Romain dans un Beat Them Up en scrolling horizontal, réalisé dans la plus pure tradition du genre et dans une 2D fidèle à la bande dessinée.



Ennemis et sangliers n’ont qu’à bien se tenir, nos célèbres Gaulois sont de retour… et ça va encore cogner la bagarre !

Fan des "irréductibles Gaulois", j'attendais avec impatience ce jeu Astérix et Obélix Baffez-les tous !! de chez Microids.Il faut savoir, qu'Astérix & Obélix, c'est une histoire de longue de date. Je me souviens, quand je lisais les BD gamins, j'étais happé par l'histoire et les personnages. Après, j'ai découvert les dessins animés et les cases prenaient vie devant mes yeux d'enfant. C'était vraiment magique.Alors qu'en est-il de ce jeu de chez Microids ?Eh bien, pour être honnête, le jeu est une réussite, les décors sont magnifiques, les différents personnages superbement réalisés et les musiques, sans être extraordinaire font largement le job .La DA est sublime, avec des décors somptueux, réalisée à la main par les développeurs de chez Mr Nutz. Ils ont réussi à restituer les décors et l'ambiance de la BD. C'est simple,les premiers niveaux sont un émerveillement, en tout cas, pour moi. Les personnages, aussi bien les héros que les ennemis son ultra détaillé, j'ai même l'impression qu'ils sont plus beaux que dans les BD que je lisais enfant.Le personnage d'Astérix répond au doigt et à l'œil, la distribue des patates en pagaille, tape des sprint et chasse le sanglier avec deux-trois touches. Les plus jeunes, pourront jouer très facilement au jeu, car ultra accessible. Pas de combinaisons de touches compliquées, sauf peut être pour les coups spéciaux.Le jeu nous propose de jouer aussi Obélix, une simple pression sur RT (je crois, plus sur de la touche ) , qui aura ses propres coups spéciaux, ou même de jouer à deux sur le même écran. Pas de jeu en ligne pour cet épisode, mais peut être pour le prochain.Pour ce qui est de la durée de vie, vous en aurez pour votre argent, le jeu comporte pas moins de 50 niveaux, reparti en 5 chapitres. Et il vous faudra pas mal de temps pour en venir à bout. Chaque chapitre, se termine par un boss (le taureau m'a donné du fil à retordre, le bougre).J'ai aimé les mini-jeu, surtout les courses où l'on doit appuyer comme un dingue sur la touche A (j'ai le jeu sur One), malheureusement, il n'y en a pas beaucoup.Vous l'aurez compris, pour moi, Astérix et Obélix Baffez-les tous ! est un grand oui. Véritable hommage à l'œuvre de Goscinny et Uderzo, ce Beat‘em up reprends les codes de la BD et réalise un quasi sans faute.Les doublages sont très corrects, avec les nouvelles voix des héros, même si elles ne remplaceront jamais les inoubliables