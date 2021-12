Je viens de découvrir un nouveau studio de création de statues, Darkside Collectibles Studio. Et cette statue, à l'air exceptionnelle, le visage de Michelle Pfeiffer est fou, ok, c'est une modélisation 3D mais ça laisse augurer du bon.La modélisation est folle, le socle à l'air plutôt sympa, même si j'aurais préféré un socle beaucoup plus travaillé. Ok il y a trois chats, mais c'est pas foufou.Ce visage de fou, bordel !!Le petit mot sur le socle "Hello Here".Le Pingouin aura lui aussi droit à sa statue, donc il faudra attendre encore un peu, pour la découvrir.