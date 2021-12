Yusuke Urameshi, quatorze ans, est le parfait voyou : bagarreur et rebelle. Pourtant, un jour, il meurt en sauvant un petit garçon d'un accident, mais cet enfant aurait survécu miraculeusement même si Yusuke n'était pas intervenu. Non prévu par les instances du royaume des morts, son sacrifice pose problème. C'est pourquoi on lui propose de revenir à la vie, après avoir réussi à prouver qu'il en est digne. Il devient alors détective du monde des esprits sans le savoir, et est doté de pouvoirs qui l'aideront dans ses différentes tâches, aussi bien dans le monde des humains que dans celui des esprits.



Aidé de Botan, la « passeuse d'âmes » qui a réglé son cas lors de sa « mort », de son ami Kuwabara, et sous la direction d'Enma junior, le fils du Roi des ténèbres chargé de l'examen des âmes, il se voit chargé de retrouver trois démons (Goki, Hiei et Kurama) qui ont dérobé trois reliques du monde des ténèbres: l'épée des ténèbres, un miroir et la boule de Gaki.

Yū yū hakusoJe m'attaque Enfin à la première œuvre du créateur de Hunter X Hunter, Yū Yū Hakuso. Je connaissais de nom et je n'ai jamais eu l'occasion de me faire les mangas, ni l'animé.Kana a eu la bonne idée de sortir les deux premiers tomes en même temps, car bon, le manga est sorti, il y a presque 30 ans aujourd'hui et la plupart des amateurs de mangas connaissent déjà les grandes lignes des aventures de Yusuke Urameshi.Enfin, presque tout le monde, car moi, je connais très peu cet œuvre et j'ai été happé par l'histoire (même si ce n'est que le début) c'est bien écrit, les dessins sont soignés, les personnages sont attachants et les tomes sont plutôt épais. Bref, ça sent bon!!Maintenant, j'attends les prochains tomes, pour vous faire un petit avis rapide sur ce Yū Yū Hakuso.Pour cette édition, Kana s'est basée sur la version Bunko Japonaise et l'auteur lui-même à découper les chapitres tome par tome. Au total, cette collection est composée de 12 tomes contre 19 pour la première édition.Kana nous propose, avec cette collection Star Edition, une traduction revue et corrigée et une nouvelle maquette de couverture.