1) Returnal

Les gagnants des GK Award sont tombés:2) Forza Horizon 53) It Take Two4) Metroid Dread5)Tales of ArisePokemon Diamant PerleBattlefieldForza Horizon 5KenaDeathloopResident Evil VILLAGELost JudgementKena: DeathloopNier ReplicantReturnalFF14It Take TwoIt Take TwoResident Evil 4FantasianMicrosoftPC