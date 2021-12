La T-2077 a été conçue par Błonie, une entreprise horlogère polonaise renommée, en collaboration avec CD PROJEKT. La pièce a été créée pour se fondre dans l’ambiance particulière de Cyberpunk 2077. Le boîtier, mêlant contours définis et courbes subtiles, est fabriqué en titane léger, un matériau suffisamment solide pour affronter les nombreux défis liés à la vie à Night City, une mégalopole obsédée par le pouvoir, la séduction et les modifications corporelles. Le titane est également hypoallergénique, ce qui en fait un matériau idéal pour les personnes sujettes aux allergies. Le bracelet de la T-2077 est lui aussi en titane et se termine par un fermoir papillon. Notez cependant que le bracelet peut être remplacé par n’importe quel autre bracelet. Les acheteurs pourront également ajuster la taille de leur bracelet. Le bracelet pourra être ajusté de manière optimale grâce aux trois configurations possibles. Au premier abord, la T-2077 paraît légèrement rétro et ressemble à une montre des années 1970, cependant, en y regardant de plus près, vous pourrez constater qu’il s’agit d’un modèle futuriste parfaitement adapté aux années 2070. Ce garde-temps en édition limitée est doté d’un affichage jaune à LED, permettant à la personne qui le porte de lire l’heure au format 12 ou 24 heures, réglable par simple pression d’un bouton. Le mouvement a été modifié afin que la date puisse être réglée jusqu’à fin 2077. L’affichage de la T-2077 est très lisible, son boîtier et son bracelet ont été conçus de manière ergonomique afin d’assurer un confort tout au long de la journée et la montre elle-même est naturellement tendance, que vous choisissiez de vivre en 2021 ou préfériez passer du temps en 2077.

La T-2077 est une montre en édition limitée dotée de nombreuses fonctionnalités, dont un affichage jaune à LED ainsi qu’un boîtier et un bracelet en titane. Elle est produite par Błonie, une entreprise horlogère polonaise renommée.



La montre T-2077 sera livrée avec un passeport numérique basé sur la blockchain sous forme de NFT (Jeton Non Fongible), implémenté par Piksel.art et compatible avec la blockchain Ethereum. Cela permettra à chaque acheteur de prouver que son produit est authentique et qu’il en est le propriétaire légitime.

Le marchandising, autour de la licence Cyberpunk 2077 se porte à merveille. Bien plus que le jeu diront certains, entre les statuettes, les posters, les livres et autres goodies, voici venir l'objet qu'un fan se doit de posséder.Voici la très jolie T‑2077 — Cyberpunk 2077 x Błonie Watch.La société polonaise Błonie, s'associe avec les créateurs de CD Projekt Red pour faire une montre digne de l'univers cyberpunk du jeu.La petite particularité de cette montre est qu'elle possède un passeport numérique inscrit sur la blockchain.J'aime beaucoup cette montre, mais le prix est juste dingue quand même.Maintenant, le prix, 440€ sans les frais de port.