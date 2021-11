« Le guerrier rusé ne s'attaque ni au corps, ni à l'esprit mais au coeur. »



























Une belle Hot Toys Spider-Man dans son costume Black & Gold vient d'arriver (même si je crois que j'ai déjà fait un article dessus !! )À l'intérieur nous retrouverons :Ressemblance authentique et détaillée de Spider-Man portant un costume noir et or dans Spider-Man: No Way HomeUne sculpture de tête nouvellement peinte avec une ressemblance authentique de Tom Holland en tant que Peter ParkerUne sculpture de tête masquée interchangeable avec cinq (5) paires d'oculaires Spider-Man interchangeables qui peuvent créer de nombreuses combinaisons d'expressions de Spider-ManCorps avec 30 points d'articulationEnviron 28,5 cm de hauteurDix pièces de mains interchangeables avec des motifs en toile, y compris :Une paire de poingsUne paire de mains pour la prise de vue sur le WebUne paire de mains ouvertesUne paire de mains gestuellesUne main droite pour balancer la toile d'araignéeUne main gauche pour tenir le masque Spider-ManChaque tête sculptée est spécialement peinte à la mainCostume:Un costume Spider-Man de couleur noire, dorée et rouge finement travaillé avec des bordures noires grisâtres, un motif de toile et un emblème d'araignée dorée sur la poitrineUne paire de bottes noires et dorées en relief avec un motif Web noir grisâtreAccessoires:Un gantelet (portable sur le bras gauche)Un effet de toile d'araignée mystique, pouvant être attaché au ganteletUn effet d'art mystique de forme circulaire, attachable à la poitrine (équipé d'une fonction magnétique)Un masque Spider-Man (non portable sur la figurine)Six ficelles de toile d'araignée de différentes formes et longueurs, pouvant être attachées aux lanceurs de toileUn accessoire à effet de toile d'araignée ouverteUn support de figurine dynamique avec la plaque signalétique du personnage et le logo du filmLa sortie est prévue entre Janvier et Mars 2022, pour 275€.