Bon les amis, Prime 1 vient de mettre en ligne les visuels, le nombre d'exemplaires disponible pour chaque statues et le prix.La statue reprends le visuel de Jim Lee, présenté lors de la DC Fandom 2020 je crois.Clairement, nous sommes sur du lourd, avec un prix premium.La statue dans sa version Deluxe, proposera trois têtes, cinq bras, la totale et sera limitée à seulement 999.Par contre, il vous faudra de la place, beaucoup de place, la bête mesure pas moins de 93cm.Le prix pour la Limited Edition sera de 1500€ et la classique sera à 1300€

Who likes this ?

posted the 11/18/2021 at 09:11 AM by leblogdeshacka