Bon, nous y sommes, après 327 épisodes, répartis sur 15 saisons, j'ai terminé la série Supernatural.J'ai commencé à mater la série, sur M6, je crois que c'était pendant la "trilogie du samedi". Je me souviens que la première saison était vraiment flippante, ça donnait un cocktail épouvante/horreur, bien sympa.J'ai tout de suite accroché au concept de cette première saison, l'histoire des frères Winchester combattants le mal à la recherche de leur père, je valide.J'ai fait découvrir la série à mon frère plus tard, vers la saison 3, au début, il a eu du mal, mais après, c'est devenu un rituel, le samedis soirs devant les épisodes à savoir qui est Sam et Dean (je suis Deanet lui Sam ). Après, c'est lui qui m'a dit de me remettre dans la série, j'avais un peu lâché avec le boulot.Heureusement, les services de VOD sont arrivé, j'ai pu voir les saisons manquantes et me remettre à kiffer la série.Bref, malgré des épisodes, voir dès saisons bien en deçà de ce que l'on pouvait attendre, Supernatural restera dans mon top 10 des meilleurs séries pour moi (pas objectif du tout).Je ne spoil rien, enfin, j'essaie, au cas où ....Pour ceux qui ne connaissent pas la série, il s'agit d'une série créée par Eric Kripke en 2005. Au début de la série, nous suivons les frères Winchester, qui combattent des monstres et autres entités surnaturelles. Avec parfois des épisodes que j'aime appeler "What the fuck", la série aurait du s'arrêter à la saison 5. Mais sous la pression de la chaîne CW et des fans, la série restera à l'antenne encore 10 saisons, sans Kripke aux commandes.Sans Kripke, la série partira un peu en vrille, avec un antagoniste plus puissant à chaque nouvelle saison, pire, les anges, autrefois redoutés par tout le monde ( il suffit d'un claquement de doigts pour tuer un démon) deviendront de simples fers valoir dans la série.Bordel, Castiel qui chiale tout le temps, comme Sam, ça devient chiant à la longue.Bref, j'ai vu la fin, alors la dernière saison n'est pas bien folle. Les histoires se suivent sans grande conviction, même Jasen et Jared n'en peuvent plus. Nous avons, la surprise de revoir d'anciens personnages du show, comme sorcière Rowena (Ruth Connell), Billie alias la Mort (Lisa Berry), Lucifer (Mark Pellegrino, j'adore cet acteur depuis Lost), Bobby (Jim Beaver), Eileen (Shoshannah Stern), Charlie (Felicia Day), Donna (Briana Buckmaster) ou même John Winchester (Jeffrey Dean Morgan).Le dernier épisode est vraiment touchant, il m'a tiré la larme à l'œil, alors oui le final séduira les fans, mais bordel, j'en veux encore.