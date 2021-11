Le manuscrit des Contes de Grimm





Préfacé par Jean-Paul Sermain

Deux cents ans à peine nous séparent des Contes de Grimm, recueillis et retranscrits par les frères Jacob et Wilhelm Grimm en 1810, et édités pour la première fois en 1812. Ces contes qui nous paraissent si familiers, sont à la fois proches et lointains ; synonymes de l’enfance effrayée et émerveillée par les histoires incroyables entendues le soir, avant le coucher ; et riches de sous-textes et symboles plutôt destinés à un public d’adultes.



Ce premier manuscrit des Contes de Grimm, à l’intérieur duquel plusieurs écritures se mêlent, est un joyau, rescapé du temps, mais aussi des versions successives qui transformèrent les contes pour les adapter à un jeune public. Car près de 50 années vont séparer ce document de la dernière version éditée par les frères Grimm !





Illustré avec 30 dessins d’Arthur Rackham

Parmi une longue liste, riche de 45 contes et une légende – 25 contes sont de la main de Jacob, 14 de celle de Wilhelm, et 7 sont attribués à 4 autres auteurs –, le lecteur sera ébloui de trouver des personnages et des univers familiers : ceux de La Belle au Bois dormant, de Blanche-Neige, du Roi Grenouille ou encore de Nain Tracassin (en anglais, plus connu : Rumpelstiltskin)… Il pourra également déchiffrer, en différents endroits du manuscrit, des inscriptions en français, reliant directement le travail des frères Grimm à celui de Charles Perrault (Le Petit Poucet, Les Fées), plus d’un siècle avant eux…

Amateurs de beaux livres, les éditions Les Saints Pères, nous dévoile leurs prochaine sortie.Le livre est actuellement au prix de 180€ pendant encore 2 jours.