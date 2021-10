HotWheels annonce une Batmobile radiocommandé, du dernier film Batman.La voiture entière mesure plus de 19 pouces de long et près de 10 pouces de large, capable d'atteindre des vitesses de pointe de 13 à 15 mph grâce à sa conception à propulsion arrière et à une suspension entièrement fonctionnelle.Des LED illuminent la Batmobile dans toute sa carrosserie noire, du blanc des phares à la lueur jaune sous le capot et au rouge ardent du moteur. La vapeur d'eau est expulsée par le jet arrière lorsque vous accélérez, et une figurine amovible de six pouces de Bruce Wayne est assise presque sur le siège du conducteur, positionnée comme si elle bougeait le volant et changeait de vitesse.Pour faire de la Batmobile une expérience vraiment premium, le kit est même livré avec sa propre station d'accueil avec des détails lumineux, y compris les nombreux écrans techniques du Caped Crusader dans sa Bat Cave et l'emblématique Bat-Signal lui-même.L'intérieur comprend une instrumentation lumineuse tridimensionnelle, un volant et un levier de vitesses qui se déplacent selon les besoins et des sièges entièrement détaillés pour une collection ultime