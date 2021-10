_ pour "jamais possédée", X pour "oui je l'ai eu"



_ Collecovision

_ Atari

_ Amstrad

_ Atari Jaguar

_ 3DO

_ NES

_ Master System

_ PC Engine

_ PC Engine GT

_ NEOGEO

_ NEOGEO CD

_ Gameboy / Gameboy Pocket

_ Gameboy Light

_ Gameboy Color

_ Mega Drive

_ Sega Mega CD

_ Sega 32X

_ Game Gear

_ SEGA Nomad

_ SNES

_ Sega Saturn

_ Playstation / PS one

_ Nintendo 64

_ Dreamcast

_ PS2

_ Xbox

_ Neo Geo Pocket

_ Neo Geo Pocket Color

_ Wonderswan

_ Wonderswan color

_ GBA

_ GBA SP

_ N-Gage / N-Gage QD

_ DS / DS Lite

_ DSI / DSIXL

_ 3DS / 3DS XL

_ 2DS / 2DS XL

_ new 3DS / news 3DS XL

_ PSP

_ PSVita (OLED) / PSVita (LCD)

_ Sony Xperia Play

_ Gamecube

_ Xbox 360

_ Wii

_ WiiU

_ PS3

_ Xbox One

_ Xbox One S

_ Xbox One X

_ PS4

_ PS4 Pro

_ Switch

_ Series X

_ Series S

_ PS5

_ PC GAMING

Par curiosité, quelles consoles avez-vous possédé ? Aller, un petit exercice pour vous, avec cette liste à copier coller dans les commentaires :Aller, je commence ^^ !CollecovisionAtariAmstradAtari Jaguar3DONESMaster SystemPC EnginePC Engine GTNEOGEONEOGEO CDGameboy / Gameboy PocketGameboy LightGameboy ColorMega DriveSega Mega CDSega 32XGame GearSEGA NomadSNESSega SaturnPlaystation / PS oneNintendo 64DreamcastPS2XboxNeo Geo PocketNeo Geo Pocket ColorWonderswanWonderswan colorGBAGBA SPN-Gage / N-Gage QDDS / DS LiteDSI / DSI XL3DS / 3DS XL2DS / 2DS XLnew 3DS / news 3DS XLPSPPSVita (OLED) / PSVita (LCD)GamecubeXbox 360WiiWiiUPS3Xbox OneXbox One SXbox One XPS4PS4 ProSwitchSeries XSeries SPS5PC GAMING