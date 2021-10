En attendant le nouveau trailer, prévu pour samedi 16 Octobre, lors de la DC Fandom, TJe Batman se dévoile avec quelques petites informations.Attention, il faut prendre les pincettes de rigueur, car pour le moment, il n'y a rien de confirmé.-Le film aurait déjà été vue par quelques personnes et apparemment les retours serait très bon.-Le film commencerai à Halloween et se déroulerait sur une semaine.-Nous serions sur un film sombre, un polar ?-Batman aurait une maladie, apparemment, Martha aurait la même maladie.

posted the 10/15/2021 at 12:31 AM by leblogdeshacka