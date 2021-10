Maintenant que le film The Suicide Squad est sorti il y plusieurs semaines, d'ailleurs, j'ai enfin vu le film et euh... je l'ai pas trouvé si ouf que ça et bordel, Margot Robbie, m'insupporte dans le rôle de Harley Quinn.Bref, le trailer de la série Pacemaker est disponible sur YouTube, la série sera disponible sur HBOMAX et sûrement sur OCS chez nous.John Cena sera de retour dans le rôle titre bien entendu.