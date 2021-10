Les romances homosexuelles (qui doivent se contenter d'indiquer que les personnages sont "meilleurs amis") et les "mâles efféminés" (dans leur apparence ou leur comportement) seront également interdits, ces derniers ayant déjà été interdits à la télévision et au cinéma chinois. "Si les régulateurs ne sont pas en mesure de déterminer immédiatement le sexe du personnage, le cadre dans lequel il évolue pourrait être considéré comme problématique et des signaux d'alarme seront émis", indique le mémo.

Les jeux devraient également éviter " l'agenda personnel " du développeur, et que les joueurs ne soient pas forcés de dépenser de l'argent. De même, les développeurs doivent être clairs sur les "changements concernant les lootbox". Les lootbox sont considérées comme "très interdites" plus loin dans le mémo, et le gacha est mentionné dans la catégorie des jeux d'argent, avec la chasse au trésor, le recrutement, l'amélioration des armes et les statistiques des personnages, tous basés sur le hasard.

Parmi les autres contenus interdits, citons le langage impoli, l'alcool, le tabac, les bars, les tatouages, "l'ascension vers la divinité", la défaite des dieux (même des êtres semblables à des dieux comme Cthulhu), le fait d'avoir des démons comme alliés, le mariage et la naissance d'enfants (vraisemblablement plutôt que d'avoir une vraie femme et un enfant), "jouer avec des serpentins féminins" et avoir plusieurs épouses.

Plusieurs règlements antérieurs continueront d'être appliqués. Il s'agit notamment des représentations de sang ou d'effets de coups rouges, de l'utilisation de mots tels que "tuer, tirer, mourir", ou des jeux où les joueurs pratiquent la chasse à la prime, le vol ou l'incendie criminel. Les classes de personnages violents sont également interdites, comme les assassins et les pirates.



Le sex appeal est également interdit, comme l'exposition (y compris les photos de culottes) et les représentations de travailleurs du sexe. Ce dernier point est considéré comme contraire aux valeurs fondamentales du socialisme, tout comme les casinos, les "mauvais mots" et les "jeux d'assassinat qui permettent aux joueurs de se détester".

La Chine va devenir le paradis du jeu vidéo pour certains visiblement... Et les développeurs de Genshin Impact vont devoir émigrer à Hong KongC'est quand même fou ce niveau d'interventionnisme, ça en devient maladif... Avec en plus l'imposition pour les enfants de ne jouer en ligne que 3 heures par semaine -_- !