Vous le savez, j'aime les belles statues, bon ok, j'en possède pas des masses. J'ai une Batman, toujours pas déballer, car en plein emménagement (je crois que je vais en avoir pour au moins encore 3 mois, pour ranger ma pièce) et il y a un studio qui commence à faire des choses vraiment sympa, Queen Studios.Voici la nouvelle création des petits gars de chez Queen Studios et bordel, j'en veux une.La statue mesure pas moins de 105 cm et comme nous pouvons le voir, elle est tiré du film Avengers : Endgame. Avec un Steve Rogers qui enfile son costume emblématique rouge, bleu et blanc de Captain America.En plus de son bouclier, le Captain, à dans la main le Mjölnir, le célèbre marteau de Thor.Comme d'habitude avec Queen Studios, nous avons droit à une statue en polyresine, mais pas que, nous aurons aussi du silicone. La matière qui fait LA différence entre une Prime 1/Sideshow et une Queen Studios.Bon, concernant le prix, nous sommes sur du premium encore une fois, compter plus de 2000€ pour acquérir cette merveille.Pour la date de sortie, nous sommes sur du 2023 de mémoire, ça laisse le temps de mettre quelques euros de côtéLa boîte contiendra deux boucliers, un abîmé et un pas du tout abîmé.