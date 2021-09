One Piece est présent sur Anime Digital Network depuis février 2019 et n’a jamais quitté le top séries depuis son arrivée. Début 2020, la plateforme de streaming s’est lancée dans le projet fou de mettre en ligne un épisode par jour afin de rattraper son retard tout en continuant de diffuser le simulcast chaque semaine. L’attente a été longue mais à présent, ce projet touche à son terme, l’intégralité des 993 épisodes sont maintenant disponibles sur ADN. On se donne rendez-vous pour célébrer dignement le cap du 1000e épisode !

posted the 09/27/2021 at 09:29 AM by leblogdeshacka