Logan Roy, magnat des médias, prépare sa retraite entrainant des luttes fraternelles entre ses enfants pour lui succéder.

Le trailer de la saison 3 de Succession vient d'être mis en ligne et bordel, j'ai tellement hâte de voir cette nouvelle saison.En quelques mots, c'est quoi cette série :Pour moi, c'est LA série du moment, enfin depuis la saison 1. Je me prends claque sur claque, c'est du très bon boulot que cette série Succession. Les problèmes de riche, la guéguerre pour savoir qui sera le digne successeur de Logan, un fils qui cherche la rédemption et un autre la reconnaissance de son père.Bref, c'est à voir et revoir et chez nous ce sera disponible sur OCS.