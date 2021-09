Le méga collector de Horizon Forbidden est en préco pour 284.99€À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu en version dématérialisée compatible PS4 et PS5-Un mini artbook-Une statuettes d'Aloy et Frappe-défense de Regalla (apparemment la taille sera de :hauteur = 36.5cm / largeur = 40cm / illuminée par LED)-Une réplique du Focus avec socle-Une carte en toile-Une répliques de pièces d'Attakth Aile-d'hélion et Galop-griffe-Un set 2 cartes-Du contenu dématérialiséPar contre, c'est méga cher je trouve, surtout que le jeu sera uniquement en demat, sauf pour la version Steelbook.

posted the 09/06/2021 at 11:43 AM by leblogdeshacka