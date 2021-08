Dépassez vos limites tout en montrant votre passion pour Halo avec le disque dur Seagate édition spéciale Halo Infinite pour Xbox. Il rentre dans la poche, offre jusqu’à 5To de stockage et affiche un design exclusif ainsi que des LEDs customisables pour une expérience Halo épique. Jouez à Halo Infinite directement depuis ce disque dur sur Xbox One ou utilisez-le pour conserver l’intégralité de la saga Halo sur votre Xbox Series X|S. Le disque dur Seagate édition spéciale Halo Infinite pour Xbox sera disponible en octobre aux prix de 99,99 € (version 2To) et de 159,99 € (version 5To). Rendez-vous sur Seagate.com pour plus d’informations.

Bon, je ne vous cache pas, que je viens d'arriver et que je vois la XBOX Series X Halo Infinite qui me fait de l'œil, tout comme la Elite 2 aux couleurs de Halo Infinite.Mais il y a aussi, un DD à venir de chez Seagate, qui s'annonce énorme.