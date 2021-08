Instinct propose des profils intégrés remappables entre lesquels vous pouvez basculer en appuyant simplement sur un bouton.



Liste complète des fonctions des modèles SCUF Instinct et Instinct Pro :



Touche de profil afin d’enregistrer trois configurations de remappage pour différents jeux

Connexion sans fil pour jouer confortablement à distance, grâce à la technologie Dynamic Latency Input améliorée

Connexion filaire en option pour des parties de jeu sans latence depuis votre canapé à l’aide d’un câble USB Type-C de 2m.

Joysticks interchangeables, bombés, concaves, courts et longs pour une prise en main optimale

Design et matériau de joystick améliorés pour une meilleure adhérence et résistance

Coque amovible pour changer facilement l’apparence et les joysticks

Nouveau bouton de partage pour montrer vos plus beaux exploits à vos amis

Anneaux autolubrifiants pour aider les joysticks à glisser facilement contre la coque

Mise en sourdine de n’importe quel casque branché à votre manette à l’aide d’un bouton dédié

Activation rapide des Instant Triggers pour des tirs plus rapides (Instinct Pro uniquement)

Surface adhérente hautes performances assurant une sensation confortable et antidérapante pour les longues sessions de jeu (Instinct Pro uniquement).







Les profils de palette permettent de régler les paramètres de la manette avec précision et de les enregistrer pour plus tard : plus besoin de mettre le jeu en pause ou d’utiliser un outil de remappage ou une application.



« Avec SCUF Instinct, les joueurs bénéficient d’un avantage non négligeable lorsqu’ils jouent à la Xbox Series X|S. Nous avons optimisé les manettes hautes performances SCUF avec un nouveau format davantage adapté à un plus grand nombre de gamers et de tailles de mains. Nous avons associé quatre palettes intégrées à l’arrière, des Instant Triggers et un nouveau design de joystick afin d’améliorer notre manette la plus réactive » explique Diego Nunez, Chief Marketing Officer chez SCUF Gaming. « Les fans de Xbox font partie de l’histoire de SCUF et nous sommes fiers d’avoir conçu une manette leur faisant honneur tout en les équipant pour jouer aux nouveaux jeux de la dernière génération de console. »

Scuf débarque avec une tonne de manette Series X|S, avec les manettes Scuf Instinct et Instinct Pro et bordel, elles sont belles.Évidemment, nous sommes sur des manettes Élites, pour des joueurs qui veulent une manette de pro.Les manettes sont entièrement personnalisables, avec une large sélection de coques, de variations de joystick et de couleurs de finition. Un peu comme le XBOX Labs, on choisi notre manette idéale.Nous sommes sur des manettes premium et qui dit premium, dit aussi prix premium, il faudra compter environ 160-200€ la manette.