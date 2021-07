En attendant, le trailer pour je ne sais pas qu'elle date, voici des affiches pour le film House of Gucci, le dernier film de Ridley Scott.Comme nous pouvons le constater, le film s'offre un casting de dingue.Lady Gaga (sublime, je ne suis pas fan de la chanteuse, mais l'actrice le plaît bien), Adam Driver, Jeremy Irons, Al Pacino, Jared Leto qui est méconnaissable, je trouve que le casting est complètement fou.Plus d'informations sur le film ici

posted the 07/29/2021 at 11:12 PM by leblogdeshacka