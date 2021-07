Ce guide officiel de plus de 350 pages est composé de deux grandes parties : dans le guide de l’histoire, vous pourrez retrouver une présentation de chaque tome, des personnages principaux et secondaires ainsi qu’une rétrospective des plus grands combats et de chaque technique utilisée. Le guide du monde, quant à lui, met l’accent sur les lieux, les ethnies, ainsi que les véhicules et les accessoires propres à Dragon Ball. Cette édition augmentée propose également des dossiers exclusifs qui présentent les nouveaux lieux et personnages issus des séries plus récentes : Dragon Ball Super, Nekomajin Z, etc. Ajoutez à ça des interviews d’Akira Toriyama en personne, et l’univers de Dragon Ball n’aura plus de secrets pour vous !

Il est enfin en préco, je parle du livre Dragon Ball - Le super livre - Tome 01: L'histoire et l'univers. Encore exclusif chez nous, Glénat sort enfin cette bible sur l'univers de Dragon Ball en France. Fnac 32€ Amazon 32€