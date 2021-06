Après les superbe statue de chez Prime 1, qui pour moi sont le top en matière de statue (en même temps, je vois que des photos), un nouveau challenger s'apprête à donner un coup de pied dans le monde des statues. En effet, Queen Studios est devenu en l'espace de quelques années, un studio incontournable en matière de statues. Mais attention, les prix sont bien au dessus de ceux de chez Prime 1. Mais le résultat à l'air grandiose.Bref, voici l'énorme statue de Catwoman.Bon, je pense qu'elle met tout le monde d'accord. Elle est sublime, la qualité est extraordinaire, avec une modélisation parfaite, un peint-job de fou et des dimensions extrêmes.Avant d'attaquer le gros (le prix quoi), il faut avoir un max de détails.Donc, nous sommes ici, sur une statue qui mesure 52 de hauteur, 36 de largeur, 108 de longueur. Autant dire, qu'il faut faire de la place.Cette beauté, est limitée à seulement 888 exemplaires au monde.Elle est entièrement en résine, avec de vrai cheveux (enfin des cheveux quoi).Elle sera disponible en Septembre 2022, sauf éventuel retard.Donc, maintenant, que nous avons un max d'infos, il faut avoir LA dernière information, la plus importante, le prix.Comme je l'ai dit plus haut, nous sommes sur de la qualité d'exception, du lourd, du très très lourd. Avec un bijou pareil, il fait un prix à la hauteur, 3699.90€.Et c'est déjà en rupture ...