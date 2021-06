Le programme de Disney+/Star, pour le mois de Juin se dévoile et il y a de bonnes choses. Comme la série Loki, qui proposera un épisode/semaine, les films sur les Ewoks, la saison 1 de Legion et Luca entre autresLes aventures extraordinaires d’Adèle Blanc SecClem (saison 1 à 11)Genius : ArethaGenius : EinsteinGenius :PicassoLegion (saison 1)Hip Hop UncoveredLittle Big MenPhi Salma JamLa corée vue du cielLokiZenimation (saison 2)Camp Kikiwaka (saison 4)The Gloaming (saison 1)According to Jim (saison 1 à 8 )The Hot Zone (saison 1)Sam (saison 1 à 5)BraveheartParadise RoadBisIls se marièrent et eurent beaucoup d’enfantsTout ce qui brilleLes sentinelles impériales : MarrakechLes sentinelles impériales : MarrakechLove Victor (saison 2)Star Wars Vintage : Clone Wars, la mini-série 2DAmerican Dad (saison 13 à 16)The Americans (saison 1 à 6)Infidèle (saison 1 et 2)LucaL’aventure des Ewoks : la bataille d’EndorL’aventure des Ewoks : la caravane du courageÀ l’épreuve du feuSe souvenir des belles chosesThe ChiThe Finder (saison 1)Les secrets de Sulphur SpringsLe mystérieux cercle BénédictWolfgang : un chef à HollywoodCartelLa graine et le mulet