Initialement prévu, pour une sortie au cinéma l'année dernière, le 24 Juillet il me semble, Jungle Cruise débarquera finalement le 28 Juillet 2021 dans les salles obscures.Si vous connaissez les parcs Disneyland, vous connaissez très certainement l'attraction Jungle Cruise qui se trouve dans le parc de Hong Kong. Disney, souhaiterait en faire son nouveau Pirates des Caraïbes, en s'offrant la star la plus bankable du moment, j'ai nommé Dwayne "The Rock" Johnson. À ses côtés nous retrouvons Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jesse Plemons et Paul Giamatti, sous la houlette de Jaume Collet-Serra, qui dirige actuellement, le film Black Adam, toujours avec The Rock.À voir quand le film sera disponible sur Disney+. Le film sera disponible sur Disney+ aux US pour 29.99$.