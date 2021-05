Souvenez-vous, nous sommes en Octobre 2019 et un film dans le plus dur style des années 70 sort. Je parle bien sûr du film Joker de Todd Phillips, avec comme acteur principal Joaquin Phoenix.Le film rapporte plus d'un milliard de dollars au box-office mondial. Et ce qui devait être un simple one-shot de la bouche même du réalisateur, devient une saga. En effet, nous avons appris dans la nuit que Joker 2 était bel et bien en développement. Toujours sous la houlette de Todd Phillips, même si celui-ci ne souhaite pas encore réalisé, il écrit le scénario.Bref, hâte de voir la suite !