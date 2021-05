Les éditions Kana, on tenu un live il y a quelques minutes, avec une méga révélation à la clé. L'annonce de la parution, pour la première fois en France du manga Monkey Punch aka Lupin the Third.Pour le moment, seule un recueil de 300 pages, grand format, sera disponible et en plus c'est pour bientôt. En effet, Kana annonce la date du 27 Août 2021.Avec très certainement, l'arrivée du manga dans la foulée.Je cherche les informations sur les préco, si vous êtes intéressé