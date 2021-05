Nacon propose une nouvelle souris, la GM 180 et comme d'habitude, voici l'unboxing de la bête.Nous commençons comme toujours avec le packaging, qui comme d'habitude est soigné et sobre. Pas de fioriture, nous voyons la bête, qui est presque à échelle en plus.A l'arrière, nous retrouvons les caractéristiques de la souris. Nous avons affaire à une souris de milieu de gamme, mais qui est bien performante.Une fois la boite ouverte, nous pouvons remarquer que la souris est protégée, grâce à un support plastique. En plus du câble de 70cm pour recharger la souris, nous retrouvons une pile LR06, ainsi que le d'ongle. D'ailleurs, le d'ongle est bien cacher sous la souris et non mais à l'arrache dans la boite.Le revêtement de la souris propose une surface en soft touch (hyper doux au toucher), elle est ultra légère et elle propose autant qu'une grande. Avec un capteur montant à 2200 DPI (il y a quatre niveaux de DPI 800, 1200, 1600 et enfin 2200) et une autonomie allant jusqu'à 30 heures, cette GM 180 propose du lourd pour un prix inférieur à 20€.J'aime bien les éléments graphiques sur la souris, en particulier autour du logo Nacon.Sur le dessous de la souris, nous pouvons voir un bouton avec trois positions, soit pour allumer la souris avec le RGB, soit sans, ou alors l'éteindre.Sur le côté, gauche de la souris, nous pouvons voir deux boutons préconfigurés ainsi qu'un grip pour éviter que le pouce glisse en pleine partie de R6 Siege. Nous avons également un grip sur le côté droit de la souris.Comme presque toutes les souris, cette GM 180, propose quelque couleur vraiment sympa au niveau de la paume, la molette elle reste constamment bleu.Vous l'aurez compris, cette souris de GM 180 de chez Nacon, fait le travail d'une grande pour un petit prix. Alors oui, le DPI n'est qu'à 2200 au lieu d'un 16 000 sur une grosse souris gamer, mais pour 20€, elle fera largement le boulot en attendant une souris de compétition. En tout cas, moi, je valide et elle est trop belle.Je met le lien vers mon Instagram