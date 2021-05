Prime 1 est plus que chaud, en plus de la très belle statue de Batman de Battinson, le studio annonce l'arrivée de trois autres statues. Cette fois, nous ferons un retour en arrière, pour revenir en 1995, avec le Batman de Val Kilmer, mais aussi le Robin de Chris O'Donnell.Pour le moment, aucunes informations sur la taille des statue, ou même le prix. Mais je pense, que nous sommes sur du 50cm en résine évidemment et pas loin des 600€ chacunes. Où alors, grosse surprise un 300-400€ comme la statue du Batman de Mickael Keaton.

Who likes this ?

posted the 05/23/2021 at 09:20 AM by leblogdeshacka