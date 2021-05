FINAL FANTASY XIV



La découpe du vinyle a été réalisée à Los Angeles par le maître virtuose Bernie Grundman! Bernie Grundman est un ingénieur en mastering audio qui a commencé sa carrière chez Contemporary Records en 1966, puis a continué chez A&M Records en tant que chef de leur département de mastering en 1968, gagnant sa réputation en travaillant sur des albums avec des artistes tels que Carole King, Michael Jackson, Steely Dan, et plus. Il a également été nominé pour divers Grammy Awards et a remporté de nombreux prix prestigieux.



FANTASY XIV - A REALM REBORN









FINAL FANTASY XIV - HEAVENSWARD





La découpe du vinyle a été réalisée à Los Angeles par le maître virtuose Bernie Grundman! Bernie Grundman est un ingénieur en mastering audio qui a commencé sa carrière chez Contemporary Records en 1966, puis a continué chez A&M Records en tant que chef de leur département de mastering en 1968, gagnant sa réputation en travaillant sur des albums avec des artistes tels que Carole King, Michael Jackson, Steely Dan, et plus. Il a également été nominé pour divers Grammy Awards et a remporté de nombreux prix prestigieux.



FINAL FANTASY XIV - STORMBLOOD





La découpe du vinyle a été réalisée à Los Angeles par le maître virtuose Bernie Grundman! Bernie Grundman est un ingénieur en mastering audio qui a commencé sa carrière chez Contemporary Records en 1966, puis a continué chez A&M Records en tant que chef de leur département de mastering en 1968, gagnant sa réputation en travaillant sur des albums avec des artistes tels que Carole King, Michael Jackson, Steely Dan, et plus. Il a également été nominé pour divers Grammy Awards et a remporté de nombreux prix prestigieux.



FINAL FANTASY XIV - SHADOWBRINGERS





La découpe du vinyle a été réalisée à Los Angeles par le maître virtuose Bernie Grundman! Bernie Grundman est un ingénieur en mastering audio qui a commencé sa carrière chez Contemporary Records en 1966, puis a continué chez A&M Records en tant que chef de leur département de mastering en 1968, gagnant sa réputation en travaillant sur des albums avec des artistes tels que Carole King, Michael Jackson, Steely Dan, et plus. Il a également été nominé pour divers Grammy Awards et a remporté de nombreux prix prestigieux.

Square-Enix propose actuellement en exclusivité sur le Square-Enix Store une blinde de vinyles Final Fantasy.