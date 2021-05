L'actualité autour des produits dérivés sur la saga la plus connue de l'histoire est plus que riche en ce moment, avec énormément de bonnes choses à venir.Sideshow dégaine une figurine de Ahsoka Tano de dingue.Une version exclusive sera disponible avec une statue de Morai.Les détails sur cette statue sont juste fou, il n'y a qu'à voir le visage et ce peint-job pour voir que nous avons affaire à une grosse tuerie.La statue mesure quand même 50cm, pour le moment pas de poids mais il faudra compter sur du 6-8kgLa pose est hyper dynamique, avec les sabres lasers en action, du tout bonLa statuette de Morai est elle aussi très belle et bien détaillée, malheureusement, je pense qu'elle sera uniquement disponible sur le site de Sideshow.Cette statue est d'ores et déjà disponible en préco sur le site de Sideshow pour 565€ pour la Collector's Edition et 585€ pour la Exclusive.