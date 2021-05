Le livre regroupe les 4 chapitres de l'histoire pour environ 176 pages.La couverture choisi est la même que celle en Anglais et bordel, elle tue sa race. Surtout cet effet de sang coulant sur le livre qui fait son petit effet.Nous suivons l'équipe Trauma Team, enfin une héroïne, nommé Nadia dans le monde impitoyable de Cyberpunk 2077. Sur fond de polar, l'histoire donne une nouvelle profondeur au monde créé par CD Projekt Red et j'attends de nouvelles aventures, car apparemment il y aura d'autres comics. La qualité du dessin est vraiment sympa, d'ailleurs nous les devons à Miguel Valderrama. Le scénario est signé Cullen Bunn, les couleurs à Jason Wordie et la traduction à Thomas Davier.En fin de livre, nous avons droit à deux ou trois couvertures alternatives que je trouve plutôt sympa, mais la couverture est tellement folle que les couvertures alternatives font pas figure à côté.Le livre est disponible partout, pour 16€. Je ne sais pas si il y a d'autres comics dans l'univers de Cyberpunk 2077 de prévu, j'espère que oui, car la qualité est au rendez-vous.