Press Kit Story of Seasons Pioneers of Olive Town

Petite présentation du Press Kit Story of Seasons Pioneers of Olive TownLa boîte du Press Kit est relativement petite, c'est bien pratique pour la ranger sur une étagère, pour la collection. Car il faut avouer, que ce genre de "produit" on le met bien en évidence.Sur le côté de la boîte, plus de doute, nous sommes bien sur un jeu de jardinage. Et cette fois il faudra le faire en vrai. La méga classe pour un gars comme moi qui n'a jamais cultivé ses légumes.A l'intérieur, nous pouvons découvrir la carte postale au couleur du jeu. Bien évidemment, elle ne sera jamais envoyéeOn passe ensuite aux choses sérieuses, avec la règle et les piquets qui serviront à étiquetter les différents légumes du potager.Nous avons droit à un ensemble de pots qui sont biodégradables.Les différentes notices pour bien faire son potager et ne pas le faire à l'arrache. Et les différentes graines proposées dans le coffret.Le gros bonus que vous pouvez voir sur la photo, c'est bien la peluche du buffle. Elle est sublime et super douce.Vous l'aurez compris, ce Press Kit sens bon la terre et j'ai hâte de vous faire découvrir le résultat de mon plantage !?!