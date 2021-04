La prochaine grosse série de Netflix Jupiter's Legacy, se dévoile avec des affiches des différents protagonistes du show, mais aussi avec un trailer.Au casting, nous retrouverons :-Josh Duhamel : Sheldon Sampson / The Utopian-Ben Daniels : Walter Sampson / Brainwave-Leslie Bibb : Grace Sampson / Lady Liberty-Elena Kampouris : Chloe Sampson-Andrew Horton : Brandon Sampson / Paragon-Mike Wade : Fitz Small / The Flare-Matt Lanter : George Hutchene / SkyfoxLa série est attendue pour le 7 Mai 2021, en exclusivité sur Netflix.

Like

Who likes this ?

posted the 04/11/2021 at 02:11 PM by leblogdeshacka