On continue avec de la Hot Toys, avec l'arrivée en 2022 de la Hot Toys du Soldat de l'hiver.Perso, celle-ci ne m'intéresse pas, je voue un culte à Batman !!

À l'intérieur de la boîte, nous retrouverons :Tête sculptée nouvellement développée avec une expression faciale très détailléeSculpture cheveux courts de couleur marron foncéCorps avec 30 points d'articulationEnviron 30 cm de hauteurBras gauche robotisé avec détails mécaniques et peinture métallique spécialement appliquéeDix pièces de mains interchangeables (à droite avec gant) comprenant:Une paire de poingsUne paire de mains ouvertesDeux paires d'armes à feu se tenant la mainUne paire de couteaux se tenant la mainChaque tête sculptée est spécialement peinte à la mainUn costume tactique bleu et bleu marineUne armure d'avant-bras droitUne paire de pantalons de couleur noireUne paire de guêtres de couleur noireUne paire de bottes de couleur noireUne mitrailleuseUn poignardUn support de figurine avec plaque signalétique

posted the 03/31/2021 at 06:47 PM by leblogdeshacka