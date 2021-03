Tout l'art de Marvel's Spider-Man Miles MoralesJ'ai reçu l'artbook, tout l'art de Marvel's Spider-Man Miles Morales dans sa version Française par HiComics et bordel c'est du tout bon.Si vous êtes fans de Spider-Man et surtout du jeu Miles Morales, cet artbook vous plaira avec plus de 190 pages de contenus.La couverture est exactement la même que la version Anglaise, de même que les différentes pages me direz-vous. Mais c'est tellement rare de voir un artbook traduit dans notre belle langue. Et quand en plus le taf est fait par des passionnés c'est encore plus plaisant.Le livre est riche en détails sur les personnages, les différents lieux du jeu, mais il propose aussi de découvrir un message des développeurs. C'est vraiment sympa je trouve.Les différentes Illustrations sont justes sublimes, entre les Artworks et les croquis préparatoires, les fans de l'univers du jeu seront plus que comblés.Des anecdotes sont également présentes, et en lisant le livre, ou peut s'apercevoir que les développeurs ont fait un vrai travail de recherche sur les technologies.HiComics, propose donc un artbook de qualité, en français en plus. C'est assez rare pour être important de le dire. Car j'aurais bien voulu voir l'artbook de Ghost of Tsushima en français aussi, d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un début de projet pour cet artbook chez HiComics