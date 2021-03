STAR: Le programme complet



Semaine du 2 avril



L'amour au temps du Corona (Star Originals)

Prometheus

Drôles d'oiseaux

Esprits Criminels (Saisons 1 à 15)

Double Je



Semaine du 9 avril



Solar Opposites (Saison 2)

Red Sparrow

I origins

Joshua

9-1-1 (Saison 3)



Semaine du 16 avril



Dollface (Star Originals)

L'île aux chiens

Je crois que j'aime ma femme

Atlanta (Saisons 1 et 2, uniquement en France Métropolitaine)

Bob's Burgers (Saisons 1 à 10)



Semaine du 23 avril



The empty man

La conquête de la planète des singes

Le secret de la planète des singes

Earl (Saisons 1 à 4)

Un homme d'honneur

Kailash, sur les sentiers du Tibet



Semaine du 30 avril



La famille Savage

The Baby

Le père de la mariée 2

Morgane

Esprits rebelles

Baskets (Saison 4)

Deux, trois jours en ville (Saisons 1 et 2)

Merveilles de l'Unesco (Saison 1)



Disney+: Le programme complet



Semaine du 2 Avril



Blue

Descendants 3

Les légendes de la Bible avec Albert Lin

Sur la piste du Marsupilami



Semaine du 16 avril



Big Shot (Disney+ Originals)

National Geographic : vues de la Terre

La Chine d’hier à ciel ouvert

Les secrets des baleines



Semaine du 23 avril



Zombies 2

Trésors sous les mers - saison 2



Semaine du 30 avril



Avengers : Infinity War

Les contes sanglants d’Europe - saison 1

Seconde Guerre Mondiale : héros de la survie - saison 1









Le programme de Disney+ pour le mois d'Avril 2021 est disponible.Après, la très bonne surprise Wanda Vision, place à Faucon et le soldat de l'hiver qui a commencé la semaine dernière. Pour rappel, un seul épisode par semaine, comme pour Wanda.L'artillerie lourde arrive sur Disney+, sans compter le gros soutien de Star et son contenus adulte.